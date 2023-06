Spezia, l’amarezza di Peracchini: "E’ mancato un po’ di carattere. Ora investire per tornare in A"

La Spezia, 13 giugno 2023 – Anche il sindaco Pierluigi Peracchini, grande tifoso delle Aquile, ha fiducia per il futuro.

"Non era il tipo di stagione che ci aspettavamo, soprattutto nella seconda metà è mancato un po’ di carattere e abbiamo perso dei punti importanti perché alcune partite su cui avremmo dovuto vincere sono andate male e alla fine ne abbiamo pagato le conseguenze".

Credeva nella salvezza?

"Assolutamente si, da sempre. Dispiace molto essere usciti dalla serie A, abbiamo fatto tanti sacrifici per raggiungerla, però è andata così e sinceramente sono un po’ amareggiato perché ci ho sempre creduto, io come tanti tifosi, e abbiamo sempre seguito la squadra, ma sicuramente continueremo a farlo. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, ripartire e disputare una B all’altezza, dimostrando che possiamo ancora essere promossi nella massima serie".

Ha parlato con la proprietà o in generale ha sentito Platek?

"Non ho ancora avuto modo di parlare con la società, adesso per loro sarà un momento in cui prenderanno delle decisioni. Appena saranno pronti io sono a disposizione, ma adesso bisogna aspettare".

Molti tifosi ironizzano sui lavori allo stadio che ritarderanno.

"I lavori allo stadio sono già iniziati, dal punto di vista dei permessi e delle autorizzazioni come amministrazione, insieme alla Regione Liguria, abbiamo fatto la nostra parte e per quello che riguarda noi si va avanti".

Da tifoso, qual è secondo lei l’errore più grande?

« I principali errori sono stati il cambio di allenatore, non aver completato la rosa dei giocatori e aver sbagliato il mercato di gennaio. Adesso è necessario investire per ripartire e tornare in A, per riprendere il prima possibile dove abbiamo interrotto".

Marco Zanotti