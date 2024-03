“Spezia per la Palestina”. Assemblea aperta a tutti

Appuntamento oggi alle 18 all’Arci Favaro alla Spezia per l’assemblea pubblica di presentazione di una "piattaforma di impegno civile e sociale, una iniziativa che nasce con un chiaro orientamento: laico, antifascista e intersezionale". A organizzare l’evento è l’associazione ’Spezia per la Palestina’, che spiega: "Questa piattaforma si propone come un punto di incontro e dialogo per tutti coloro che sono impegnati nel sostegno alla causa palestinese e nella promozione di valori di giustizia e pace.". L’assemblea "mira a instaurare un dialogo aperto, volto a costruire un collettivo solido e attivo, impegnato nel sostegno alla causa palestinese".

Verranno organizzati eventi, dibattiti culturali e iniziative di raccolta fondi "tutti volti a sostenere il popolo palestinese. In un momento storico in cui la comunità internazionale assiste quasi impotente alla tragedia di quasi 30.000 civili palestinesi uccisi, nella loro maggioranza donne e bambini – sottolinea l’associazione –, e alla distruzione sistematica della loro esistenza, il silenzio non è un’opzione". E conclude: "Ogni contributo, ogni idea, ogni energia che potete portare sarà essenziale per sostenere insieme il popolo palestinese. La vostra sensibilità, il vostro impegno e la vostra partecipazione sono fondamentali. Insieme, possiamo fare la differenza".