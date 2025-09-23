Spezia Lab Future mette al sicuro la Under 19. Tre successi nel girone di ammissione

Altro importante risultato nella nuova “tre giorni“ di spareggi per l’ammissione al campionato U19 Gold toscano quello ottenuto a Fornacette da Spezia Lab Future. Si affrontavano in un girone all’italiana quattro squadre: Folgore Fucecchio, Basket Donoratico e Shoemakers Monsummano oltre ai bianconeri spezzini. Solita formula, le prime due classificate in U19 Gold le restanti in U19 Silver al termine delle 6 gare. Pratica chiusa dagli spezzini nelle prime due giornate con due vittorie nette in due partite dominate e indirizzate già nei primi due quarti da una difesa solida ed un attacco abbastanza fluido che variava le scelte con attenzione alle direttive di coach Soncini tanto da andare tutti a referto. Terza giornata con gara di nessun conto per gli spezzini che comunque la vincono in rimonta nell’ultima frazione dopo due quarti centrali abbastanza anonimi. Ricordiamo che la squadra U19 di Spezia Lab è composta da un’ossatura consolidata nella scorsa stagione del club spezzino ‘Golfo di Poeti’ a cui si sono aggiunti alcuni giocatori già tesserati nella scorsa stagione per Spezia Lab e di provenienza Scuola Basket Diego Bologna e Canaletto. I componenti di questo gruppo, ottimamente allenati da coach Soncini, si divideranno la settimana allenandosi (oltre che insieme) anche per Spezia Basket Club di coach Ricci e Landini Lerici di coach Corsolini visto che giocheranno insieme la Divisione Regionale 1 in Liguria oltre all’Under 19 Gold Toscana. Con questi ultimi risultati si può dire che la stagione di Spezia Lab è formalmente iniziata rispettando le aspettative rispetto alle volontà iniziali del Club e quindi sono ufficialmente presenti in U19 Gold, U17 Eccellenza e U15 Eccellenza Toscana. Ecco i tabellini delle tre partite. Basket Donoratico – Spezia Lab Future 60-96 (9-19, 20-49, 37-73) SLF: Beghè 5, Russo 6, Maccari 8, Nardi 10, Frione 4, Bicicchi 24, Di Benedetto 16, Pignoli 2, Giacomazzi 9, Giazzon, Vignali 12. Coach Soncini – Ass. De Santis – Ass. Obreja Shoemakars Monsummano – Spezia Lab Future 52-87 (13-26, 24-44, 40-65) SLF: Beghè 3, Russo 4, Maccari 15, Nardi 2, Frione 4, Bicicchi 9, Di Benedetto 10, Pignoli 6, Giacomazzi 9, Vignali 25. Coach Soncini – Ass. De Santis – Ass. Obreja Folgore Fucecchio - Spezia Lab Future 74-75 (13-16, 36-27, 61-41) SLF: Beghè, Russo 6, Maccari 14, Nardi, Frione 8, Bicicchi 20, Di Benedetto 11, Pignoli, Giacomazzi, Vignali 16. Coach Soncini – Ass. Obreja G.S.