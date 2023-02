“Urina sugli addetti dello stadio di Spezia da tifoso Juve”: la denuncia

Lo stadio Picco

La Spezia, 20 febbraio 2023 – Urina su due addetti dello stadio “Picco” di La Spezia da parte di un tifoso juventino.

Accade nel post partita di Spezia-Juventus, partita che non ha avuto particolari problemi per quanto riguarda l’ordine pubblico in uno stadio che era comunque al completo in ogni ordine di posto.

Ma quanto raccontato da due persone della sicurezza che stavano lavorando nei pressi del settore ospiti sfocia in una denuncia che ora i due presenteranno. Mentre erano ai piedi del settore ospiti hanno sentito addosso del liquido.

“E abbiamo visto una persona dentro il settore ospiti che urinava dall’alto”, raccontano. Una vicenda che viene confermata anche dalla società spezzina nel post partita di Spezia-Juventus, che si è chiusa 0-2 per la Vecchia Signora.

Le forze dell'ordine verificheranno l'accaduto attraverso le immagini ad alta definizione del circuito di videosorveglianza interno allo stadio.