Spezia Forte alla prova del mercato Via alle manifestazioni di interesse

La percezione delle potenzialità culturali, turistiche e di aggregazione sociale è datata: è stata innescata dagli impulsi delle associazioni "Dalla parte dei forti Forti" e "Sa Bastia" all’epoca dell’amministrazione-Federici che si era adoperata per il recupero al patrimonio comunale dei beni sull’onda del federalismo demaniale. Con l’amministrazione-Peracchini le idee hanno preso gambe portando, con la sponda della Regione, agli stanziamenti che hanno portato ai lavori di restyling e alle prime fruizioni popolari in un crescendo di plausi, soddisfazione ed attese. Ora per il Parco delle Mura, il Parco della Rimembranza, la Batteria Valdilocchi e il Rifugio Quintino Sella si apre un altro capitolo, quello della valorizzazione strutturata in luogo del meritorio volontariato che è valso a farli meglio conoscere (in particolare i volontari della Pro Loco del Golfo per quanto riguarda la Batteria Valdilocchi). Ieri nell’albo pretorio del Comune della Spezia, a firma del dirigente del Patrimonio Massimiliano Curletto, è stato pubblicato "l’avviso di consultazione preliminare di mercato" finalizzato a stimolare e acquisire proposte per l’assegnazione e gestione dei beni in questione da parte di operatori economici. Obiettivo: far tesoro di esperienze, idee e prospettazioni di sostenibilità per orientare l’azione futura del Comune sulla via dei bandi da emettere per passare...