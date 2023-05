Spezia e Lunigiana capitali della cultura

L’associazione amici di Ettore Cozzani insieme alla Nuova Eroica ha organizzato all’Urban Center una conferenza per divulgare la conoscenza sul passato e lanciare due proposte per il presente e per il futuro: l’allestimento di una mostra fotografica su Emilio Mantelli e candidare La Spezia e la Lunigiana come capitale europea della cultura per il 2026. Le ragioni dietro questa idea? Un rilancio culturale di una zona geografica su cui si è acceso un vivo interesse. "Unire la mostra di Mantelli alla candidatura della Spezia e della Lunigiana come capitale della cultura 2026 ci sembra una scelta ottimale - spiega il presidente dell’associazione Amici di Ettore Cozzani Giovanni Pardi - In particolare vediamo nel Camec il luogo perfetto per una mostra permanente sulla xilografia, pilastro storico dell’Eroica e crediamo fortemente che il momento il di risveglio culturale che stiamo vivendo sia propizio per iniziative di questo tipo." La Spezia si pone come riferimento culturale, dopo il rilancio della storica rivista di Ettore Cozzani, l’Eroica, e la sua rinascita nella Nuova Eroica. Nel corso della presentazione la ex professoressa e critica letteraria Cinzia Forma ha esposto un approfondimento sul poeta Lorenzo Costa, un intellettuale locale che non tutti gli spezzini conoscono. La volontà di valorizzare artisti, scrittori e personaggi storici del territorio è una costante nell’impegno della Nuova Eroica, infatti da quest’anno la collaborazione con la rivista è stata proposta anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro, al liceo classico Lorenzo Costa. Con questo spirito di valorizzazione si propone Spezia per una mostra di altissimo livello e per la corsa all’assegnazione del titolo di capitale europea 2026.

Ginevra Masciullo