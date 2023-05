Spezia città creativa Unesco "Puntiamo su design e nautica"

La Spezia si candida a Città Creativa Unesco. Ieri mattina, la presentazione della candidatura del Comune in un incontro col sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Anna Maria Tripodi: si tratta di un titolo permanente che viene assegnato alle città che, dopo aver preso parte ad un processo di selezione, risultano vincitrici in uno dei sette cluster creativi che l’Unesco prevede, ovvero letteratura, cinema, artigianato e arte popolare, media arts, gastronomia, musica, design. L’eccellenza per la quale si candida La Spezia è il design, in quanto sede ideativa e produttiva dei più importanti brand di yacht e superyacht ed oggi, di fatto, capitale mondiale della nautica. La Spezia è anche la provincia italiana per incidenza delle imprese dell’Economia del Mare e per incidenza dell’occupazione generata. Il progetto è stato esposto dal sindaco Peracchini e dagli assessori Gagliardi e Saccone. "La nostra città ospita molte aziende leader mondiali nel settore della nautica e della costruzione di megayachts, di fatto è diventata la capitale mondiale della nautica, grazie anche al progetto Miglio Blu – dice il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Un miglio che è diventato un distretto dedicato a tutte le realtà produttive legate all’economia del mare. Lavoriamo per favorire lo sviluppo delle eccellenze e siamo in prima linea nella promozione della ricerca e della formazione universitaria e professionale. La Spezia è l’unica città in Italia ad avere nel proprio polo universitario un corso in Design Navale e Nautico. Queste unicità ci permettono di avere le carte in regola per candidare la nostra città ad avere il riconoscimento di Città Creativa Unesco per il Design". "Un progetto di grande valore" ha sottolineato il sottosegretario Tripodi nel corso dell’incontro. "La città della Spezia ha potenzialità importanti che possono essere amplificate dal titolo di Citta Creativa Unesco – aggiunge l’assessore Manuela Gagliardi –, la nostra amministrazione crede fortemente nella possibilità di poter essere selezionata per la fase internazionale". Soddisfatta anche l’assessore Patrizia Saccone, per la quale "l’obiettivo è la promozione della nostra città che attraverso la creatività, l’innovazione e il design nella nautica generano sostenibilità e sviluppo economico".