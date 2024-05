"Spezia città all’avanguardia per la nautica"

Ha preso il via ieri il Blue Design Summit, il convegno dedicato al mercato dei superyacht, in programma fino a domani oggi nell’auditorium dell’Autorità Portuale. del Mar Ligure Orientale alla Spezia. Nel corso del convengo è emersa l’importanza di Spezia anche dal punto di vista della formazione in ambito nautico: la città attira talenti da tutto il mondo e offre opportunità di alta qualità ai giovani. "I lavori specializzati devono trovare sostegno nella formazione professionale, nella collaborazione con aziende e istituzioni". Nel corso della tavola rotonda sul tema Il design nautico tra mare e terra, è emerso che nel rapporto tra architettura di edifici e barche "si può parlare non banalmente di contaminazioni, ma di reciproche influenze"

Nella foto: il sindaco Peracchini alla prima giornata del convegno