Falso Made in Italy: sequestrati migliaia di articoli provenienti dalla Cina

La Spezia, 9 gennaio 2024 – La questione del Made in Italy negli ultimi tempi sta diventando sempre più centrale, spesso infatti le nostre eccellenze vengono contraffate all’estero proponendo invece prodotti di bassa qualità. Purtroppo il fenomeno è presente anche in Italia e nonostante l’attenzione delle forze dell’ordine sul tema, si continuano a segnalare episodi del genere. È infatti il caso che ci riporta la Guardia di Finanza di La Spezia, che ha sequestrato 14mila articoli di rubinetteria provenienti dalla Cina, ma posti in vendita con la falsa indicazione Made in Italy, da parte di una società in provincia di Brescia. Dai controlli effettuati in fase d’importazione, gli oggetti apparivano perfettamente regolari, in quanto contenuti in packaging anonimi riportanti l’effettivo Made In China, particolare questo risultato poi un chiaro intento di eludere gli eventuali controlli doganali. I finanzieri infatti sono stati insospettiti dalla dichiarata produzione nazionale che l’azienda vantava sul sito web e dopo aver approfondito il contesto anche attraverso mirati sopralluoghi presso vari punti vendita che si rifornivano dall’importatore, hanno potuto confermare la vendita degli oggetti con indicazioni false.