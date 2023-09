Spezia, stretta anti-movida. Alcol vietato di notte sul lungomare

La Spezia, 19 settembre 2023 – Una stretta anti-movida nell’area del Quartiere Umbertino e del lungomare della Spezia. Per questo è stata varata un’ordinanza che impone lo stop all'alcol da asporto in vetro o lattina durante la notte.

Il provvedimento sarà valido dal 22 settembre al 6 novembre prossimo tra le 21 e le 6, per limitare “elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano" come “risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d'ebbrezza, somministrazione di alcolici a minori anche con pregiudizi sanitari imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie”.

Le limitazioni, che non si applicano ai pubblici esercizi, riguardano la zona della stazione centrale, tra cui Piazza Saint Bon, Via Fiume e la Galleria Spallanzani e altre zone dell'Umbertino come Via Alo Ferrari e le zone attigue al complesso scolastico Due Giugno. Il divieto si estende poi al fronte a mare: passeggiata Morin, Largo Fiorillo e Viale Italia. Per i trasgressori multe fino a 500 euro.