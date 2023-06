Spettacoli e mostra Il programma

Numerosi appuntamenti, anche oggi, all’Andersen Festival di Sestri Levante. Si inizia alle 16 al Teatro della Lavagnina con lo spettacolo teatrale ‘Nel dominio dell’incerto’, a cura del Centro Diurno della Salute Mentale dell’Asl 4 e del Dipartimento 7, mentre alle 17.30 e alle 19.30 al Convento dell’Annunziata la Factory Compagnia Transadriatica, per il Teatro Ragazzi, ripropone ‘Hamelin’. Alle 18, intanto, al Parco Bruno Monti, c’è il Teatrino Kerè con ‘Pulcinella alla corte dei Fieschi’. Infine, alle 21.30, alla Baia del Silenzio, si terrà la rappresentazione teatrale di Mario Perrotta ‘Come una specie di vertigine - Il Nano, Calvino, la libertà’. Diversi eventi anche nell’ambito del collaterale Andersen Off: alle 19.30, in piazzetta Bellotti, musica e arte in mostra all’Andersen, con l’esibizione musicale degli allievi di Stefania Colucci e l’improvvisazione pittorica degli allievi di Monica Marcenaro (ad organizzare la Bottega in Centro). Poi, alle 20:30, in piazza Comune, il concerto in acustica di Linda Emma Rose. Diverse le esposizioni. Da oggi fino a domenica, in Sala Riccio, ‘Andersen in immagini’, a cura dell’associazione culturale Carpe Diem (orario di apertura 1521) e da oggi a domenica anche ‘Alle nostre radici, buoni valori!’, nella sala espositiva (al secondo piano di Palazzo Fascie), con orario 913 e 1417 a cura dell’IC di Sestri Levante. Fino a domenica, inoltre, alla Torre dei Doganieri, ‘Carnet de voyage’, mostra fotografico-documentale organizzata in collaborazione con l’Archivio Storico Regione Liguria, aperta dalle 10 alle 23, mentre al Musel (quarto piano), ‘L’Arte dei Bambini’, esposizione dei lavori realizzati dai bambini durante gli AndersenLab ispirati a Mario Lodi, a cura di Maria Rocca e Daniela Mangini (orari di apertura 1013 e 1417).

m. magi