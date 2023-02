Spericolati e un po’ geniali ’Il sequestro’ all’Astoria

Come si può far ridere raccontando un dramma? Come si può denunciare un’emergenza in una commedia comica? Eppure Fran Nortes ne ‘Il sequestro’ – con cui prosegue stasera, alle 21, la stagione del Teatro Astoria – ci riesce. Un testo spericolato e geniale, con protagonisti i noti Roberto Ciufoli, Nino Formicola e Sarah Biacchi, insieme a Daniele Marmi e Alessandra Frabetti. La commedia, inedita in Italia, con il suo meccanismo comico coinvolge il pubblico con composta e pungente ironia nei sempre attuali e altrimenti dolorosi temi del potere, della burocrazia, della corruzione e del lavoro. Temi tutt’altro che divertenti: il dolore e la frustrazione che troppo spesso subisce la working class della nostra società capitalista. Un vaudeville in una denuncia. La farsa esilarante in un racconto di lotta. Ma i nostri eroi, buffi e storti come fiori sradicati, attivano la loro ribellione disperata per provare a rimettere radici e rifiorire. Alla riconquista della parola più preziosa per sé e per gli altri, che ridono per tutto il tempo dello spettacolo: la dignità. Nella traduzione Piero Pasqua, con la regia di Rosario Lisma, ecco che per sventare la speculazione edilizia che metterebbe sulla strada decine di famiglie, tra cui la sua (con la chiusura del mercato rionale), il buon Paolo pensa bene di sequestrare il giovane Angelo, figlio del ministro che si accinge a firmare il decreto. Ma non ha fatto i conti con l’intraprendenza della vulcanica sorella Monica. E ancor meno con la ingenua sventatezza del cognato Mauro, che garantisce un’inarrestabile serie di esilaranti equivoci e fraintendimenti. E se il ministro è sicuramente una cinica furbetta, c’è chi è peggio di lei. Lo scopriranno presto i volenterosi, ma sgangherati interpreti di questa perfetta macchina teatrale.

Marco Magi