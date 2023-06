Spedizionieri del porto Laghezza presidente

Nuovo presidente per l’associazione degli spedizionieri del porto della Spezia. Nell’assemblea svoltasi nella sede di Confindustria è infatti stato eletto Alessandro Laghezza, che succede ad Andrea Fontana. Sono stati inoltre eletti nel consiglio direttivo Andrea Fontana (che rappresenta il porto della Spezia nel direttivo nazionale di Fedespedi), Sergio Pandolfi, Paolo Stanzione, Piero Fiaccadori, Alessandro Rossi e Emilio Simonini. Revisori dei conti Massimo Frolla, Bruno Pisano, Giorgia Bucchioni. Probiviro Alessandro Biffignandi. "Sono lieto di essere stato rieletto presidente dell’associazione Spedizionieri del porto della Spezia e ringrazio tutti per la fiducia accordata – ha dichiarato Laghezza –. Il mio impegno sarà portare al centro del dibattito nazionale il futuro del nostro porto e delle aree retroportuali, in un momento in cui le sfide derivanti dalla competizione nazionale e internazionale sono particolarmente impegnative". E ha concluso: "Ringrazio Andrea Fontana per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e conto nella collaborazione di tutto il direttivo".

Nella foto Alessandro Laghezza con i componenti del direttivo e il segretario generale delle associazioni portuali Salvatore Avena