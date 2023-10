Specializzati in costumi col diploma di scuola media

Opportunità di lavoro in Rai per 15 specializzati dei costumi con assunzioni in Lazio, Lombardia, Campania e Piemonte. Per partecipare basta il diploma di scuola media. Si tratta di una selezione pubblica per inserimenti in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante. Nel dettaglio 8 persone saranno assunte per la sede di Roma, 3 a Milano, 2 a Napoli e 2 a Torino e i candidati devono indicare nella domanda una sola sede per la quale concorrere. Le mansioni previste sono quelle di adattamento, prova e riparazione vestiario di ogni epoca e stile, stirare i costumi, prelievo e custodia del materiale, vestizione degli esecutori artistici, approntare camerini, servizio di guardaroba e manutenzione delle macchine. Per partecipare è richiesto anche il possesso della patente B. Le domande vanno presentate entro il 16 novembre tramite il portale della Rai, alla sezione ‘Lavora con noi’: https:lavoraconnoi.rai.it