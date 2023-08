Spazio all’agricoltura sociale Tre i progetti portati a termine Avviati al lavoro in diciannove

Trentatrè aziende agricole spase su tutta la provincia spezzina e sessantadue le persone che hanno aderito ai progetti di “Agricoltura sociale“ . Progetti rivolti a persone fragili per i quali sono stati previsti diversi momenti formativi per arrivare a un’ inclusione sociale che li renda, in base alle possiblità di ciascuno, il più autonomi possibili. E ben 19 di loro hanno ottenuto l’avvio di un percorso di inclusione. Progetti partiti nel 2019 e finanziati con circa 400mila euro dall’assessorato all’agricoltura della Regione diretto da Alessandro Piana. Coinvolti i tre distretti socio sanitari: 17, 18 e 19. Ieri mattina in Comune un incontro per fare il punto sul lavoro svolto - nonostante i bastoni tra le ruote messi dalla pandemia - alla presenza di associazioni dicategoria, educatori e lavoratori che hanno preso parte al progetto. Tra gli inetrvenuti l’assessore regionale alle politiche sociali, Giacomo Giampedrone, il direttore socio sanitario dell’Asl 5 Simonetta Lucarini, il direttore amministrativo di Asl5 Maria Alessandra Massei e Alessandro Ferrante vice presidente Cia. "Lo scopo – come ha spiegato bene la Massei – è quello di inserire persone fragili in un contesto nuovo e votato a esprimere al meglio le loro potenzialità e, per i meno svantaggiati sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro".

Progetti che costituiscono ha aggiunto la Lucarini – "il primo esperimetno di agricoltura sociale, ossia di attività e servizi in aziende agricole, modulate sulla base delle capacità e delle attitudini di destinatari fragili". "Iniziative come queste sono un’occasione importante per sperimentare percorsi virtuosi, il cui obiettivo dev’essere quello di promuovere un cambiamento culturale e del mondo lavorativo per valorizzare sempre di più la multifunzionalità delle aziende agricole, grazie alla costituzione e il consolidamento nel tempo di relazioni positive. Il lavoro diventa così la dimensione attraverso la quale sperimentare sé stessi all’interno di un contesto protetto, in una società realmente inclusiva, come hanno dimostrato i positivi risultati ottenuti, con una grande partecipazione da parte delle aziende agricole nei distretti e 62 persone che hanno avuto l’opportunità di mettersi realmente alla prova. Ben 19 tra i beneficiari hanno ottenuto l’attivazione di un percorso di inclusione sociale, un traguardo veramente importante"