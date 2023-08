"Spazio alla digitalizzazione Addio ai ticket di carta"

Via ufficiale alla realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica in Liguria: il 21 agosto è iniziata l’installazione dei i sistemi informatici, fissata a 2024 invece l’attivazione di una prima una parte dei mezzi urbani di Amt Genova, che verrà poi estesa a tutto il territorio regionale. L’investimento di Regione Liguria è di oltre 22 milioni di euro con l’obiettivo di vedere il servizio pienamente in funzione entro la fine del 2024. Il bando di gara è stato pubblicato e gestito da Liguria digitale, per conto di Regione Liguria, la quale seguirà anche le fasi realizzative: implementazione della piattaforma di vendita on-line dei titoli di viaggio e dei sistemi centrali per la gestione del sistema, progressivo attrezzaggio tecnologico del parco rotabile ligure di circa 1.500 autobus e della rete delle rivendite sul territorio."La bigliettazione elettronica – spiega il presidente di regione Giovanni Toti – renderà il trasporto pubblico più funzionale: ci sarà un’unica piattaforma per accedere all’offerta di mobilità di tutta la regione, e il sistema sarà centrato sull’utente".

Il progetto consentirà di viaggiare con i mezzi pubblici semplicemente appoggiando o scansionando un supporto (biglietto cartaceo, cellulare o carta di credito) collegato a un profilo utente registrato in una banca dati centrale; permetterà di calcolare automaticamente la tariffa di viaggio in base a fattori, come la localizzazione del viaggiatore nei suoi spostamenti e la quantità di scansioni effettuate durante un intervallo di tempo: l’importo verrà poi addebitato al termine dello spostamento. "I viaggiatori – aggiunge l’assessore ai trasporti, Augusto Sartori – non dovranno più acquistare prima il biglietto o controllare le tariffe prima di spostarsi: il calcolo tariffario avverrà dopo il viaggio. Il sistema elettronico è efficace per poter tarare il servizio sull’effettivo utilizzo dell’utenza invece che su rilievi a campione. Questo porterà un maggiore impiego del trasporto pubblico, un contrasto all’evasione e un progressivo aumento dei ricavi necessari. Uno degli obiettivi è la progressiva dismissione dei biglietti cartacei".

Nella foto: la tecnologia contactless già uso sui bus veneti, che ora verrà estesa in Liguria