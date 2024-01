Sparò al collega. Cacciatore a processo

Voleva sparare al cinghiale, ma aveva colpito il compagno della battuta di caccia. Era accaduto due anni fa, l’8 gennaio 2022 nei boschi di Case Paretto, piccola frazione del comune di Zignago. La vittima, uno spezzino che ora ha 66 anni, era stato ricoverato nel reparto di chirurgia del Sant’Andrea e aveva rischiato la vita. Per fortuna aveva il telefono cellulare nella tasca del giubbotto che aveva fatto da scudo al proiettile, ma aveva comunque subìto una perforazione addominale, dalla quale derivava una malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni non inferiore ai sessanta giorni. l cacciatore ferito, difeso dagli avvocati di fiducia Valentina Antonini e Roberta Fiorella, stava partecipando alla battuta al cinghiale insieme ad altri 18 compagni. Mentre si trovava nella sua postazione intento a sparare a due cinghiali, udiva uno sparo molto ravvicinato e si rendeva conto di essere stato colpito nella zona addominale sinistra dal vicino di ’posta’.

Ieri mattina davanti al giudice Paolo Oneto è iniziato il processo per lesioni al cacciatore che aveva sparato con negligenza ed imprudenza, che ha 64 anni, difeso dall’avvocato Larissa Gagliardini. La sentenza non sarà certamente rapida, visto che la prossima udienza è stata fissata per l’11 dicembre.

M.B.