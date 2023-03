Spariscono spartiti e libri Urbex nei guai

Due spartiti musicali, due libri e una stola sarebbero stati portati via dall’ex convento di Santa Lucia di Lastra a Signa ad opera di un gruppo di appassionati di ’urbex fotografica’, la pratica di chi penetra in edifici abbandonati per scattare immagini a fotografia negli edifici abbandonati. Per sette trentenni, residenti nelle province della Spezia e di Massa, è scattata la denuncia per concorso in furto aggravato di oggetti storici. L’episodio è di domenica pomeriggio quando alcuni passanti hanno dato l’allarme ai carabinieri dicendo che avevano notato persone sospette entrare nella struttura sconsacrata e in disuso. I giovani, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbero introdotti senza permesso nell’area per scattare alcune fotografie, ma nel corso dell’esplorazione avrebbero trovato spartiti musicali, libri e stola e se ne sarebbero impossessati.