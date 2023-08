Spacciano nei boschi e i cittadini avvertono i carabinieri: due stranieri arrestati

Sesta Godano, 21 agosto 2023 - Droga nei boschi di Sesta Godano: due stranieri della provincia di Massa Carrara arrestati dai carabinieri.

I militari del comando stazione di Sesta Godano da tempo hanno raccolto segnalazioni dei residenti che riferivano di una possibile attività di spaccio di droga nei boschi in località Bergassana ed hanno avviato le indagini. Dopo un minuzioso e paziente lavoro di osservazione, gli sforzi investigativi dei carabinieri sono stati premiati.

Nella notte tra sabato e domenica, infatti, una pattuglia ha intercettato una Renault con a bordo due uomini di origine marocchina residenti in provincia di Massa Carrara. Nonostante il tentativo di fuga per sottrarsi al controllo, i carabinieri di Sesta Godano e Borghetto Vara sono riusciti a bloccarli. Nel corso della successiva perquisizione i militari hanno trovato e sequestrato un etto di hashish, 40 grammi di cocaina e 8 grammi di eroina, oltre a 3mila euro, ritenuti provento della vendita di stupefacenti.

A bordo dell’autovettura i due avevano anche tutto il necessario per l’attività di spaccio nel bosco, luoghi che, per la lontananza da occhi indiscreti e per la difficoltà di avvicinamento da parte delle forze di polizia, sono prediletti da alcuni pusher. Sono stati trovati coltelli, nastri di cellophane, un bilancino elettronico e un gruppo elettrogeno artigianale.

I due sono stati quindi dichiarati in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed accompagnati in carcere, per poi comparire stamattina in tribunale alla Spezia dinanzi al giudice per l’udienza di convalida.

Marco Magi