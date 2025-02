Spacciava ai domiciliari. In carcere un trentenne scoperto dai carabinieri

Era agli arresti domiciliari ma non ha comunque abbandonato l’attività di spaccio scoperta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia. Ieri i militari si sono presentati a Beverino a casa del 32 enne di nazionalità tunisina e lo hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri si sono presentati a casa dell’uomo già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per una condanna per violazione della normativa stupefacenti dovendo eseguire una misura di aggravamento con conseguente accompagnamento in carcere. L’ordinanza è stata emessa dopo le numerose violazioni alle norme comportamentali segnalate dai carabinieri. Nel corso del controllo e della perquisizione domiciliare gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato 47 grammi di hashish suddivisi in ovuli e dosi oltre ad un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato è accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.