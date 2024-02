Spacciatore tradito dalle telecamere

Grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale, la polizia locale ha arrestato un altro spacciatore. Mentre un agente osservava le immagini dei portici di piazza Brin, un altro era sul posto a monitorarne l’area in abiti civili. Alle ore 15.40 dalla sala operativa il primo agente allertava il collega in strada dell’arrivo di un uomo che pareva cercare qualcuno. In quel medesimo istante dalle telecamere notava la gestualità dello spacciatore. L’acquirente lo raggiungeva sotto i portici e, dopo avergli consegnato del denaro, riceveva della sostanza in mano; quindi si allontanava in direzione Corso Cavour, dove veniva fermato dall’agente in borghese. Un’altra pattuglia della polizia locale fermava e arrestava il venditore Luis Antonio Velez Palacio, nato in Equador e residente a Bolano. Nella tasca dei pantaloni aveva ulteriore hashish per mezz’etto ed una dose già confezionata e pronta per la cessione.