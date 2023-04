Spacciatore ricercato, lo catturano le polizie locali di Spezia e Sarzana

La Spezia, 19 aprile 2023 - Un’operazione congiunta dei Comandi di polizia locale della Spezia e Sarzana ha portato all’arresto di uno spacciatore ricercato per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere.

La municipale spezzina, la scorsa settimana, aveva tratto in arresto uno spacciatore dominicano di 56 anni per lo spaccio di cocaina ad uno spezzino, oltre che per il possesso di svariate dosi di sostanza stupefacente pronte ad essere immesse sul mercato.

Il dominicano in questione risultava, per pregressi episodi di spaccio, essere già gravato dal divieto di dimora nel Comune della Spezia, misura alla quale è risultato inottemperante, così come in precedenza all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. In sede di convalida dell’arresto, il giudice aveva disposto la conferma del divieto di dimora nel Comune della Spezia, misura che però in passato si era rivelata inefficace; per questi motivi gli agenti della locale della Spezia avevano inviato un’istanza di valutazione di applicazione di una misura cautelare più severa. Analizzata la documentazione, la magistratura ha ritenuto che la misura idonea per impedire il ripetersi dell’attività delinquenziale del dominicano, fosse la custodia cautelare in carcere emettendo il relativo provvedimento.

L’attività investigativa della polizia locale della Spezia ha portato poi all’individuazione del soggetto nel territorio sarzanese, dove sono state condotte le ricerche unitamente alla polizia locale del luogo. L’attività congiunta dei due Comandi, che nella primavera scorsa avevano stipulato anche una convenzione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha fatto sì che il cinquantaseienne fosse localizzato in prossimità della stazione ferroviaria di Sarzana, dove è stato catturato.

Dopo gli accertamenti di rito il soggetto è stato condotto nella casa circondariale Villa Andreino.

Marco Magi