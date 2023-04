Spacciatore di coca finisce in carcere

Un’operazione congiunta dei comandi di polizia locale della Spezia e Sarzana ha portato all’arresto di uno spacciatore ricercato per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere. La polizia locale della Spezia la scorsa settimana aveva arrestato un dominicano di 56 anni per lo spaccio di cocaina ad uno spezzino. Risultava, per pregressi episodi di spaccio, essere già gravato dal divieto di dimora nel Comune della Spezia. Pertanto veniva richiesta alla magistratura una misura più severa, il dominicano veniva individuato a Sarzana e arrestato in prossimità della stazione ferroviaria.