Spacciatore arrestato dalla polizia vicino alla stazione

La Spezia, 22 giugno 2023 – Spacciatore ventunenne arrestato dalla polizia dopo i controlli nella zona della stazione ferroviaria.

Dopo alcune segnalazioni dei cittadini, gli agenti della Questura hanno eseguito un controllo dedicato all’area, comprese le vie ad essa limitrofe, nel corso del quale hanno identificato un soggetto che sembrava sospetto.

L’uomo in questione, già conosciuto agli operatori per la violazione sulle norme inerenti gli stupefacenti, durante l’accertamento ha assunto un atteggiamento ingiustificatamente nervoso ed insofferente, tentando di sottrarsi all’identificazione. Considerata la condotta sospetta, l’uomo è stato controllato e addosso aveva 0,80 grammi di Ketamina all’interno di una bustina di carta. Gli agenti intervenuti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione al domicilio del fermato, attività di polizia giudiziaria che dava riscontro positivo, visto che in una delle camere della casa sono stati trovati 28,57 gr. di Mdma (ecstasy) suddivise in distinte bustine di carta, 3,60 gr di Ketamina, 1,17 gr di hashish, oltre ad un bilancino di precisione funzionante ancora sporco di sostanza e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Le sostanze rinvenute ed il bilancino di precisione sono stati sequestrati.

Considerata la promiscuità delle sostanze rinvenute e la particolare pericolosità dello stupefacente di natura sintetica, l’uomo, cittadino italiano classe 2002, residente nello Spezzino, è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del pm di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina, nel quale il giudice dopo la convalida ha disposto per il ragazzo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune della Spezia, con ulteriore prescrizione del divieto di allontanarsi dal proprio domicilio dalle 22 alle 6.

Marco Magi