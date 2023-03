Spaccia ai minorenni, arrestato

Spacciava ai minorenni ed è stato arrestato dalla polizia locale. Il blitz l’altro pomeriggio ad opera della sezione di polizia giudiziaria e prevenzione del disagio sociale. Alle ore 18,15 in corso Cavour angolo Via Firenze gli agenti hanno notato un senegalese che, dopo aver incontrato due giovani apparentemente minorenni, iniziava a parlare con loro. Entrambi i giovani seguivano lo straniero fino all’angolo tra via Venezia e via Firenze, dove uno dei due gli consegnava alcune banconote in cambio di un involucro, quindi si separavano. A quel punto gli agenti intervenivano fermando sia i giovani che il presunto spacciatore, sequestrando il pacchetto appena ricevuto, rivelatosi poi contenere hashish. Accompagnato lo straniero al comando di viale Amendola, veniva sottoposto a perquisizione, all’esito della quale risultava nascondere addosso altre dosi di eroina ed hashish, pronte per essere spacciate, oltre che il denaro appena ricevuto che veniva sequestrato, insieme a tutta la droga. Al termine della perquisizione, quando veniva informato che gli agenti lo avrebbero accompagnato in questura, dava in escandescenza colpendo e spingendo violentemente due operatori contro i muri della stanza e solo grazie all’intervento di altri due colleghi veniva ammanettato. Il senegalese, di 25 anni, aveva a suo carico già svariati precedenti ed era clandestino. Considerate le circostanze aggravate dalla minore età dell’acquirente, rilevata la flagranza dei reati, nonché i precedenti, scattava quindi l’arresto e la custodia cautelare nel carcere di Villa Andreino.