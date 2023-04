"Sovraffollamento e caos nel centro di Vernazza"

Chiede una "presa di coscienza" su quanto sta accadendo alle Cinque terre, invocando una vera governance del turismo, non senza una velata polemica sull’introduzione del ‘sentiero a senso unico’, che avrebbe provocato disagi nel borgo di Vernazza. Anche la Pro Loco di Vernazza interviene sul tema caldo della gestione dei flussi turistici nei borghi delle Cinque terre. "Il turismo è un elemento vitale e, come tale, andrebbe tutelato e gestito in maniera finalmente professionale; stanno passando messaggi che rischiano di mettere a repentaglio la tenuta di un settore che va dal Tigullio a Pisa e minano la vita quotidiana di ogni singolo abitante che oggi, grazie al fatto che le Cinque Terre sono una meta ambita a livello mondiale, può godere di servizi e opportunità altrimenti inaccessibili". Questo non significa "che vada tutto bene così com’è, siamo anzi certi che sia sempre più necessaria una governance vera del turismo". Per l’associazione la decisione del Consiglio direttivo del Parco di introdurre il senso unico sul sentiero Sva Monterosso-Vernazza "in assenza di una approfondita analisi dei dati e delle possibili cause ed effetti, ha ottenuto il risultato di spostare il problema della congestione dal sentiero al centro del paese, creando ulteriori gravi disagi a residenti, visitatori e operatori e abbassando i livelli di sicurezza e vivibilità, già pericolosamente trascurati, soprattutto in queste date.

Apprezziamo la moltiplicazione di energie impegnate sul campo ma, in assenza di un disegno adeguato, lo sforzo è risultato vano. Non è tanto la scelta in sé, ma il percorso affrettato e disarmonico, che ha condotto a questa prevedibile Caporetto". Da qui l’appello: "Non è più derogabile un processo rapido e qualificato, che si avvalga di professionisti del settore, capaci di indicare le eventuali rotte da tracciare per raggiungere la meta che tanto desideriamo: una destinazione che coniughi le esigenze di residenti e visitatori, organizzata e accogliente".