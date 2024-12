’Sottotraccia’ da Liberi Tutti

È previsto per oggi, a partire dalle 18.45, nella libreria Liberi Tutti, la presentazione delle collane Sottotraccia. Si tratta di un’etichetta editoriale autoprodotta, nata nel 2023 allo Studio Traccia, sede del collettivo Mammaiuto – che da 13 anni autoproduce fumetti e che ha ottenuto numerosi riconoscimenti nei festival più importanti d’Italia – e in cui lavorano artisti, grafici e illustratori spezzini. Sottotraccia nasce in questo contesto grazie all’unione tra il collettivo Mammaiuto (con in testa Samuel Daveti) e l’esperienza degli artisti dello Studio Traccia, con l’obiettivo di essere un luogo accogliente per la narrativa, la poesia e il racconto legato alla nostra provincia. "Sottotraccia è un’autoproduzione ‘dipendente dagli eventi’ – spiegano i promotori – che vuole prendersi i giusti tempi per editare e condividere la propria produzione artistica. Al momento a catalogo ci sono 5 libri molto diversi tra loro, due di poesia, uno di racconti, un piccolo romanzo e un leporello di opere d’arte". L’entrata è libera. Informazioni allo 0187 020576.