Sottopasso e ascensore in funzione alla stazione

Riaperto al pubblico il nuovo sottopasso della stazione ferroviaria di Monterosso, al servizio dei binari 1 e 3, in anticipo rispetto ai tempi previsti, in vista anche degli afflussi turistici del week end che hanno portato migliaia di turisti alle Cinque Terre. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture) hanno consentito di prolungare il sottopasso originariamente a servizio del solo binario 1, attraverso la realizzazione di un nuovo vano scale e la predisposizione per un nuovo ascensore al servizio del terzo marciapiede di stazione. L’investimento complessivo per l’intervento è 1,5 milioni di euro. Contestualmente all’apertura del sottopasso, è rientrato in funzione sul primo marciapiede l’ascensore dotato di un avanzato sistema di videosorveglianza, di gestione e telecontrollo rendendo più agevole l’accesso alla stazione e ai treni.

"Le attività – spiega Rfi in una nota – proseguiranno nei prossimi giorni, senza interferire con la circolazione dei treni. Una volta ricevuti gli ultimi componenti accessori, sarà infatti possibile concludere le lavorazioni, eseguendo alcuni interventi di finitura del sottopasso insieme alle attività propedeutiche all’installazione e attivazione di un moderno ascensore di accesso al terzo marciapiede, previsto entro fine anno". La nuova infrastruttura rappresenta un ulteriore tassello degli interventi di accessibilità e restyling della stazione di Monterosso e, più in generale delle Cinque Terre, in grado di agevolare ulteriormente la separazione dei flussi turistici nei periodi di maggior frequentazione, migliorando l’afflusso e il deflusso dei viaggiatori lungo tutto il marciapiede.