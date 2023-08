Sotto il leccio della Gira La nuova automedica per la Croce Rossa al taglio del nastro

Un anno fa l’appello, proprio durante la ’festa del leccio’, lanciato da Massimo Tartarini al sindaco per la nuova sede della Croce Rossa. Ed è notizia di questi giorni che il Comune ha firmato la concessione del terreno in viale Alpi. Questa volta il ’premio’ è stato ancora più tangibile, perché al 323° compleanno del maestoso leccio della Gira, sotto i cui rami d’estate si pranza e si cena sempre al fresco, è stata consegnata l’automedica che rafforzerà il parco mezzi della Croce Rossa della Spezia. Questo grazie anche agli oltre ottomila euro raccolti grazie alla vendita del libro ’La mia storia in Croce Rossa’ scritto dall’inossidabile volontario Massimo Tartarini. Venerdì sera al ristorante La Gira della Foce si sono festeggiati i 323 anni del leccio classificato nel registro degli alberi monumentali, con il taglio del nastro della nuova automedica effettuato dal prefetto Maria Luisa Inversini, sempre presente alla ’festa dell’albero’, accompagnata dalla senatrice Stefania Pucciarelli, dal presidente del consiglio regionale Gian Marco Medusei, dal presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis e dal vice sindaco della Spezia onorevole Maria Grazia Frijia. Tra gli ospiti della serata l’onorevole Andrea Orlando, il sindaco Pier Luigi Peracchini, gli assessori Manuela Gagliardi, Marco Frascatore, Giulio Guerri, Lorenzo Brogi e Cristopher Casati. Per le forze dell’ordine il comandante della polizia locale Francesco Bertoneri e il tenente della guardia di finanza Roberto Baldoni. Oltre ad altri illustri ospiti, una nutrita rappresentanza di volontari del comitato della Cri della Spezia.

Cena a base di piatti della tradizione locale come le acciughe sott’olio, la torta di verdura, le frittelline, i tipici ravioli della Gira, la trippa alla spezzina, i muscoli ripieni e per finire i dolci preparati da Alba Tartarini assieme alla mamma Maria Grazia ed alla zia Carla che sono le colonne del ristorante La Gira. I vini selezionati dalla Cantina Astoria di Crocetta del Montello.

Nel corso della serata il presentatore Marino Tomà ha ricordatoe Mauro Frascatore, impareggiabile fotografo de ’La Nazione’, che non mancava mai alla cena d’agosto sotto il leccio. Ieri il secondo appuntamento alla Gira, stasera si prosegue con menù di prodotti tipici a scelta e la musica del maestro Gianni.

Massimo Benedetti