Sostegno ai neogenitori sotto il marchio Fiocco giallo Assistiti oltre 470 bambini

Da Poste Italiane parte ‘Fiocco Giallo’, l’iniziativa per sostenere concretamente i neogenitori dipendenti della provincia spezzina con un pacco speciale contenente prodotti per l’infanzia per la cura e igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi, biberon, fino al dispositivo antiabbandono per l’auto. "Il progetto – dichiarano dall’azienda – pensato per sostenere la natalità e la genitorialità assume un’importanza ancora maggiore in un periodo storico in cui le nascite in Italia diminuiscono sempre di più. In provincia di La Spezia nei primi 5 mesi del 2023 sono nati 470 bambini e il saldo naturale ha fatto perdere alla provincia quasi il 4% dei cittadini da gennaio 2019 a maggio 2023".