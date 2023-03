Sostegno ad attività e iniziativa Lerici dà la caccia agli sponsor

Una ‘chiamata alle armi’ rivolta alle realtà imprenditoriali locali e non per sponsorizzare attività e iniziative del Comune. A Lerici, l’amministrazione ha lanciato una manifestazione di interesse con l’obiettivo di coinvolgere imprese e aziende in partnership: un do ut des dove i partner offriranno la possibilità alla pubblica amministrazione di migliorare la qualità dei propri servizi senza gravare sui bilanci, in cambio della promozione della propria immagine apportando il proprio contributo in termini finanziari o di beni e servizi. "La ricerca di partner per finanziare iniziative ed eventi culturali e turistici persegue un evidente interesse pubblico infatti contemporaneamente si riducono le spese per l’ente accrescendo al contempo l’offerta di servizi alla cittadinanza" spiega il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti che ha deciso di emettere un apposito avviso pubblico per offrire pari condizioni a tutti i soggetti interessati di poter manifestare la propria intenzione di entrare in relazione con il prezioso territorio che amministra.