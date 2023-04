Sos di Confcommercio "Flussi fuori controllo Siamo di fronte a un ’Unescocidio’"

Parlano senza mezzi termini di ’Unescocidio’, e tendono la mano alle amministrazioni e alle istituzioni nel tentativo di collaborare a una soluzione che ponga rimedio a quanto sta accadendo alle Cinque terre. Il gruppo giovani imprenditori di Confcommercio rilancia sul tema caldo di questi giorni, ovvero la gestione dei flussi turistici alle Cinque terre: il presidente Filippo Lubrano sottolinea che "a distanza di più di 25 anni (il Parco entrò nella lista dei siti Unesco nel 1997; ndr), il flusso turistico in quell’area è evidentemente fuori controllo. Siamo l’unico sito listato Unesco in cui ciò succede? Chiaramente no. Le amministrazioni locali della provincia qui non sanno più che fare, tirate da una parte per il bavero della giacchetta dagli operatori del turismo che possono capitalizzare col minimo sforzo posizioni diventate dal giorno alla notte di privilegio, dall’altra dall’oggettivo rischio di rompere il giocattolo per sempre. Il quadro è appesantito dall’attuale crisi occupazionale. Le ultime, pessime recensioni della stampa internazionale sulle Cinque Terre suggeriscono di fare quello che i vari Dmo e tentativi di consorzi provinciali non sono mai riusciti a realizzare: dirottare i flussi, possibilmente verso altre mete del territorio, e destagionalizzare".

Nel mirino, le amministrazioni locali, che secondo Lubrano "sembrano andare verso direzioni inutilmente arzigogolate, complicando con una burocrazia spesso mal progettata la vita agli operatori del territorio che vogliono erogare servizi che vadano oltre la mera rendita di capitale degli affittacamere. In alcuni casi – come per le recenti note disposizioni dei comuni del Parco sulle attività diportistiche – ci si nasconde dietro la bandiera di un ambientalismo di facciata, che assomiglia molto alle pratiche di green washing applicate dalle multinazionali sempre più obbligate a livello di marketing ad adeguarsi controvoglia alle logiche della sostenibilità. Il tutto, mentre si nasconde il vero elefante nella stanza: ovvero che tutti e tre i Comuni hanno seria difficoltà a gestire anche servizi basici, come fogne e flusso di liquami, e mantenere le tubature che spesso scaricano o perdono a pochi metri dalla costa". Quale soluzione? Per il presidente del gruppo giovani Imprenditori di Confcommercio "non si tratta di reinventare la ruota: le soluzioni per mitigare molti dei problemi esistono già. La fragile Venezia ha attivato da inizio anno un sistema di prenotazione e bigliettazione per chi entra in città senza soggiornarvi in giornata. Se il problema principale dei nostri territori è quello di limitare le presenze giornaliere, la tecnologia può venirci incontro: non servono tornelli fisici, ma soluzioni di gate virtuali che contano entrate e uscite dai vari punti di ingresso. E magari, qualcuno che si troverà la ‘porta virtuale sbarrata’ alle Cinque Terre dirotterà le sue attenzioni su altri lidi, come ad esempio la Val di Vara, permettendo a chi è già entrato invece nei borghi marinari di godersi un’esperienza più autentica e rilassata. Siamo disponibili a ragionare con le amministrazioni".