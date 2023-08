"Sos degrado e sicurezza Canaletto merita attenzione"

I cittadini segnalano... i consiglieri comunali del Pd, Andrea Montefiori e Marco Raffaelli rispondono, innanzitutto con un sopralluogo. Poi, ecco pronta un’interpellanza, come in questo caso, su questioni manutentive, viabilistiche e di decoro, nel quartiere del Canaletto. "Abbiamo constatato – affermano – una serie di criticità: a cominciare dalla mancata esecuzione settimanale dello spazzamento meccanico nel tratto di via Carducci tra corso Nazionale e via della Pianta, malgrado sia stata più volte segnalata da cittadini anche via email". Inoltre la presenza, all’interno del giardino della scuola elementare Carducci, di due alberi "che, a detta dell’amministrazione stessa, necessitano di essere abbattuti per questioni di sicurezza, auspicando che l’intervento fosse effettuato prima dell’inizio dell’anno scolastico". Si soffermano anche sui rischi per la sicurezza della viabilità all’incrocio tra via Giulio Della Torre e via Carducci. "I veicoli che andando in direzione autostrada svoltano su via Della Torre, sono costretti a farlo con il semaforo rosso, a causa della non adeguata temporizzazione per chi procede dal raccordo verso la città". Diverse situazioni rilevate nel Parco 25 Aprile (la Maggiolina).

"La necessità di manutenzione e sostituzione di alcuni giochi: uno è transennato, mentre due altalene sono mancanti da tempo. L’assenza di pavimentazione di parte dei vialetti interni, con l’esigenza di pulizia di alcune caditoie per le acque meteoriche. Le strisce pedonali non sono più visibili nei pressi dell’ingresso del Parco, lato via Squadroni, a seguito dei recenti interventi sul manto stradale". Vogliono sapere dall’amministrazione comunale se gli interventi siano almeno stati programmati, Montefiori e Raffaelli. "Come per i parapedonali divelti, assenti e corrosi in via Carducci tra via Della Torre e Via Gianturco, un tratto che corrisponde con l’ingresso in città. O per gli slivellamenti e gli avvallamenti, anche a causa di precedenti lavori, scarsamente visibili nelle ore serali (con pericolI per i pedoni ) dei marciapiedi di via Mantegazza, nei pressi delle Poste, e di viale San Bartolomeo, tra via del Canaletto e la caserma della Guardia di Finanza". Infine la questione rifiuti. "Ci sono campane verdi per la raccolta del vetro (nonostante la creazione delle isole ecologiche) che possono ostacolare il transito pedonale e togliere posti auto".