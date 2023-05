Sos al Comune per il cortile dissestato

Approda nel Consiglio comunale della Spezia l’Sos che si leva dai residenti del palazzo di proprietà comunale di via Lamarmora 11 per le condizioni in cui versa il cortile. Accade per effetto di un’interpellanza presentata a quattro mani dai consiglieri Gabriella Crovara e Marco Tarabugi della lista "La Spezia Civica" che ha sostenuto l’elezione del sindaco Pierluigi Peracchini. "Su segnalazione di alcuni residenti - scrivono i due consiglieri - si espongono criticità esistenti sulla pavimentazione del cortile di proprietà del Comune della Spezia; sul cortile vi sono oltre la palazzina di via Lamarmora 11 altre palazzine di proprietà dell’Arte. Il cortile è transennato da parecchi mesi per l’evidente pericolo costituito dal dissesto della pavimentazione realizzata con legno e cemento; all’interno dell’area vi sono anche panchine semidistrutte".

Di qui la sollecitazione all’amministrazione comunale a provvedere al ripristino della pavimentazione esistente e alla rimozione delle panchine non utilizzabili.