Sos affreschi nell’ex monastero Allarme per il tesoro delle Grazie Distacchi a causa dell’umidità

Sos per lo stato degli affreschi quattrocenteschi di Nicolò Corso nell’ex convento di frati Olivetani alle Grazie: sono ‘minati’ dall’umidità; lento e inesorabile - se non si corre ai ripari - è il progressivo distacco che interessa le rappresentazioni a sfondo religioso, dalla Crocifissione alla Vergine fino ai Santi di riferimento dell’Ordine monastico con casa madre a Monte Oliveto (Siena). L’allarme è dell’architetto Fabio Borghini, 32 anni, originario delle Grazie, collaboratore dello studio Dodi Moss di Genova. Lo ha lanciato attraverso una tesi di laurea in Storia dell’Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico: 161 pagine di analisi storica e spettrofotometrica sul tesoro contenuto nell’ex refettorio del complesso monastico adiacente al santuario dedicato a Nostra Signora delle Grazie e anche nel convento di San Gerolamo a Quarto, dove lasciò il segno l’artista nato a Pieve di Vico, nel cuore della Corsica, nel 1446: da lì l’origine di quello che non è un cognome ma un indicatore di provenienza (il cognome, infatti, era “di Lombarduccio”).

Per Borghini la seconda laurea rappresenta il coronamento di un percorso di ricerca che fin, dalla prima Laurea in Architettura conseguita con lode 8 anni fa, ha sempre avuto nel restauro dei beni culturali - con interventi ad ampio raggio nella provincia spezzina, in Liguria e anche di fuori della stessa - l’ambito privilegiato d’azione. Per l’amministrazione civica di Porto Venere - proprietaria dal 1966 del bene acquisito dai privati che lo abitavano sull’onda lunga innescata dalla cacciata dei monaci ad opera dei francesi risalente al 1798 - rappresenta una scossa rispetto alla necessità di intraprendere azioni immediate e di coltivare, nel medio termine, progetti di restauro, facendo leva sul valore del complesso architettonico e sulla promozione della conoscenza dello stesso attualmente fruito solo a spot: per mostre, convegni, matrimoni.

"E’ urgente dotare la sala dell’ex refettorio di un deumidificatore che allenti la presa dell’umidità sugli affreschi; il fenomeno ha origine dalla parete che separa il locale dal corridoio del convento che si affaccia sul chiostro" dice Borghini sollecitando iniziative a razzo.

Oltre alla ricostruzione storica su nascita e sviluppo del monastero (in conseguenza della fuga degli Olivetani dall’isola del Tino esposta alle incursioni saracene nel 1428), il lavoro di Borghini si è risolto nell’esame ai raggi X degli affreschi, eseguiti con l’aiuto del dottor Michele Brancucci, documentando i pigmenti con cui sono realizzati e i distacchi sofferti dagli stessi: un esame che poggia su comparazioni fotografiche, dagli scatti risalenti all’acquisizione pubblica a quelli riferiti all’epoca del primo restauro (40 anni fa), fino a quelli attuali.

"In alcuni casi abbiamo accertato distacchi rilevanti. Bisogna arrestare il processo e pensare ad un restauro".

Costi preventivabili?

" Da quantificare, sull’ordine stimato di 160-180mila euro".

Corrado Ricci