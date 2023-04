Sorpreso dalla polizia con due bici elettriche provento di furto

E’ stato trovato con due biciclette elettriche di valore l’altra sera nel quartiere umbertino dai poliziotti della squadra volante. L’uomo, di origine indiana, non ha saputo fornire spiegazioni sul perché ne fosse in possesso. Alla fine si è giustificato dicendo che le aveva comprate da un altro straniero che gliele aveva offerte. I poliziotti cono convinti che fosse stato lui stesso a rubarle, anche perché aveva dei precedenti specifici, ma non essendo possibile provarlo, è scattata la denuncia per ricettazione. Se non altro le due biciclette elettriche sono state restituite ai legittimi proprietari.