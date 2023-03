"Sono uscita dal tunnel chiedendo aiuto"

Nessuno fra coloro che le stavano accanto si era reso conto di cosa le stesse succedendo. Ha cominciato a soffrire di anoressia nervosa nel 2014, poi un’escalation. "Non ho fatto che passare da una malattia all’altra – racconta Camilla Maggiani, 29enne spezzina che ha accettato di darci la sua testimonianza, esemplare per far comprendere l’incubo che oggi tanti giovani (e non solo) si trovano ad affrontare –; adesso sto molto meglio, riesco a godermi le uscite con gli amici, cosa che prima era impensabile, ma per me è stato veramente orribile. Certo, la mia fragilità resta, il pensiero del corpo e quello del cibo sono costanti, ma rispetto a prima non c’è paragone".

Una delusione d’amore, il vuoto: questi i fattori scatenanti, insieme alla lettura di un libro la cui protagonista è anoressica, ulteriore detonatore. "Volevo essere come lei: ho smesso di mangiare, anche se mi piaceva, perché è una forma di controllo che riesco a esercitare, a differenza di quello sul dolore. Man mano che vedo il mio corpo diventare più piccolo e sottile, gestisco le emozioni; oltre a questo c’è anche l’autolesionismo che si affianca al disturbo dell’alimentazione: uno o l’altro si alternano quando mi sento sovraccarica, tagliarsi è come abbuffarsi o non mangiare". È arrivata a raggiungere i 43 chili, ma spiega di essere stata anche sovrappeso. "Oggi ne peso 51-52, per alcuni sono troppo magra, ma io mi vedo grassa, pur sapendo di avere ancora una percezione alterata". Anche se in alcuni momenti può sembrare impossibile, uscire da questo incubo si può, e Camilla ha imboccato la via verso la luce. Un consiglio per chi oggi soffre come ha sofferto lei? "Cercare di parlarne ed aprirsi: se tieni tutto dentro nessuno ti può dare una mano. La cosa principale è chiedere aiuto".

Chiara Tenca