Sono in aumento i raggiri con il trading on line. Ex direttore di banca ci ha rimesso 100mila euro

Quali sono le truffe in rete più comuni alla Spezia? Dall’inizio del 2024 risultano quelle del trading on line. "Si parte con piccoli investimenti da 150-200 euro - spiega De Nanni - e poi si convince la vittima ad aumentare l’impegno mostrando attraverso delle app create ad arte i fantomatici guadagni che vengono accumulati. Di solito la truffa diventa palese nel momento in cui l’utente vuole prelevare e gli viene chiesto di versare altro denaro visto che l’investimento rende. Ci può cascare chiunque. E alle spalle ci può essere la criminalità organizzata che assolda gli hacker". Il caso più clamoroso è quello di un pensionato spezzino settantenne, un ex direttore di banca e quindi non uno sprovveduto, che con il trading on line ha perso 100mila euro.

M.B.