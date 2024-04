Sondaggio sul benessere della Scuola Formentini

In questo articolo confronteremo le percentuali ricavate da un sondaggio ideato dagli alunni della Formentini con i dati pubblicati nel 2022 dall’indagine Health behaviour in school-aged children sul benessere scolastico in Liguria. Rapporto con gli insegnanti: la maggior parte delle 88 persone che hanno partecipato all’inchiesta ha dichiarato che i professori sono interessati a loro come persone, superiori rispetto ai dati liguri. Un fattore da considerare è la fiducia che si ripone negli insegnanti; la maggior parte degli alunni dichiara di essere fiduciosa e confrontando i dati della regione abbiamo notato che più della metà delle persone che hanno partecipato dicono di essere fiduciosi. Rapporto con i compagni: il 44,3 % degli intervistati della Formentini dichiara che i compagni sono gentili e disponibili, superando di molto la statistica ligure, indice che i rapporti tra pari sono molto positivi. Abbiamo verificato poi che l’86,4% dei nostri compagni, negli ultimi due mesi, non ha subito atti di bullismo o cyberbullismo. Questo dato è leggermente migliore rispetto a quello ligure (78,2% è il dato per i ragazzi di 11 anni e 83,3% per i 13). Solo una piccola percentuale è stata sottomessa ad atti di impertinenza, violenza e arroganza. Abbiamo chiesto infine agli studenti quanto si sentissero stressati dalla scuola e la risposta è stata per il 36,4% “Molto”, una risposta leggermente superiore rispetto alla Liguria, che si attesta tra il 20, 8 % negli alunni di 11 anni e 29, 8 negli alunni di 13.