Sommariva si dimette dalla presidenza

Mario Sommariva (nella foto), presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale, ha scritto ieri mattina una lettera ai dipendenti dell’ente con sede alla Spezia per annunciare le proprie dimissioni. L’addio di Sommariva agli uffici di Via del Molo sarà effettivo dal 1° ottobre. Genovese, 67 anni, Sommariva era presidente dei porti della Spezia e Marina di Carrara dal 2020. Sommariva ha smentito a Telenord la propria candidatura a Palazzo San Giorgio, sede dell’authority genovese: "Non ho presentato la mia candidatura per Palazzo San Giorgio", ha detto all’emittente televisiva genovese. Adesso l’Autorità Portuale della Spezia e Marina di Carrara sarà commissariata in attesa della nomina di un nuovo presidente. "Mi auguro che prevalga l’esigenza di dare continuità al nostro lavoro - ha detto Sommariva - e che per il ruolo di commissario venga selezionata Federica Montaresi, la mia segretaria generale".

"Le dimissioni di Mario Sommariva sono un fulmine a ciel sereno che interrompe un rapporto di lavoro e collaborazione con la città molto importante in modo imprevisto". Lo scrive in una nota il sindaco della Spezia Peracchini commentando le dimissioni di Sommariva. "Rispetto la decisione - aggiunge Peracchini - ma dispiace, vista la sua capacità di lavoro e visione del futuro non comune".