Somma a ’Non ci resta che leggere’

Nella rassegna culturale ’Non ci resta che leggere’ diventata ormai un appuntamento fisso per scoprire nuovi autori l’ospite di oggi pomeriggio sarà Deborah Somma: una scrittrice nota che da anni alterna la professione di avvocato, la ricordiamo come tenace rappresentante delle prime manifestazioni del popolo degli alluvionati di Ameglia e Arcola, a quella di autrice. Oggi sarà ospite alle 17.30 della biblioteca Arzelà nell’area Vaccari di Ponzano per la presentazione del libro ’Una scivolata sul pelo di Geo’. L’autrice dialogherà con Carmen Claps. Geo è un cane di strada. Ha profondi occhi marroni, un manto bicolore e un muso da duro. Ha imparato a destreggiarsi nella sua vita da randagio, ma sente che non gli appartiene. L’incontro con i suoi umani gli regalerà una vita fatta di meraviglia e affetti. Deborah Somma è autrice della trilogia Obizuth: La Ladra di Bambini, I Guerrieri dello Stato e L’Ultimo Appello. L’ingresso è libero.