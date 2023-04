"Solo parole, poi arriva Pasqua e fanno i tavoli"

"Sono stati a guardare ancora un altro anno: è arrivata in primavera puntuale la Pasqua e come ormai accade da anni i borghi vengono travolti da un numero impressionante di turisti. Ma nulla di nuovo, nulla di straordinario, è così da sempre. Forse hanno capito che non basta solo affermare, come è solita dire la presidente Bianchi, ‘apriamo un tavolo di lavoro’ o, come detto ancora dalla stessa alla fine degli Stati generali a La Spezia l’anno scorso, ‘apriamo una cabina di regia’. Poi non si apre nulla". Un affondo deciso e senza giri di parole, quello della Comunità marinara delle Cinque terre, che interviene a piedi uniti sulla vicenda dei flussi turistici e sui disagi avvenuti nei borghi per il ponte di Pasqua. Nel mirino dell’associazione anche gli oltre 50mila euro spesi dal Parco per commissionare "un’ennesima consulenza per farsi aiutare a ben comprendere la mobilità all’interno delle Cinque Terre, questa sconosciuta. Sono numerose, troppe, le consulenze e gli studi che negli anni il Parco ha assegnato a Università e ad aziende per studiare i flussi turistici. Il risultato? È arrivata la Pasqua e il consiglio direttivo del Parco si è riunito esattamente quattro giorni dopo il ponte". Sotto la lente della Comunità anche le migliorie alle stazioni promesse da Rfi. "Una seconda scala per gestire l’accesso alla stazione di Vernazza, forse la faranno a fine anno: ci siamo persi la stagione 2023. Per capire che la costruzione del secondo sovrappasso nella stazione di Manarola sia estremamente necessaria, bastava affacciarsi alla finestra della sede del Parco. Faranno una scala, ma abbiamo perso la stagione 2023 e quella del 2024. A Monterosso invece il secondo nuovo sottopassaggio è ormai al termine, a testimonianza che si può fare, ma forse manca totalmente un coordinamento. Per non intasare i cinque paesi e ridare un minimo di vivibilità, occorre far girare i flussi, ma come è possibile se i sentieri sono chiusi e non viene facilitata la fruizione della parte alta del Parco".