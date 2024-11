Solo cento biglietti per gli spezzini

Sono solo cento i biglietti a disposizione dei sostenitori spezzini per il settore ospiti del ‘Menti’ di Castellammare di Stabia. Come anticipato da La Nazione, il Gos ha deliberato l’abbassamento della capienza del settore ospiti (particolare curioso si chiama curva Ferrovia) da 300 a 100 posti, sulla scorta dei suggerimenti dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive che ha classificato come gara a rischio quella tra Vespe e Aquile, imponendo la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia della Spezia, al solo settore ospiti e se muniti di tessera del tifoso. I 100 biglietti disponibili, da ieri in vendita sul circuito Etes (15 euro), non ha colto di sorpresa i supporter aquilotti che, alla luce dei rapporti tesissimi con i tifosi del Napoli e della Juve Stabia, avevano ipotizzato il provvedimento. Una doccia gelata per gli sportivi spezzini che, presumibilmente, si sarebbero spostati in circa 250 unità, un po’ come avvenuto a Salerno. Al seguito dei bianchi vi sarà, dunque, un solo pullman della Curva Ferrovia e Gruppo Bullone. Buone notizie da Follo, Aurelio e Cassata stanno meglio, si valuta il loro impiego domenica.

Fabio Bernardini