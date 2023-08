Solo alcuni rimangono per sempre

Roberta

Della Maggesa

Chissà cosa avresti detto? Di noi, del nostro progetto, della fatica di realizzarlo. Dei contrattempi, degli incontri inaspettati, dell’entusiasmo con il quale i borgatari ci hanno aperto i loro album di famiglia. Chissà cosa avresti detto del lavoro fatto da Alexia, del rispetto guadagnato sul campo, della tempra e della pazienza con le quali ha affrontato la mia ennesima, scocciante richiesta: ’Ale, lo so, ci sei già stata alla Prepalio... Ma non è che domenica ti andrebbe di andare a mangiare un altro sgabeo con le ragazze del San Terenzo?’. E giù maledizioni. ’Tutta sua padre’, avresti detto. E un po’ mi tocca darti ragione. Non ha i tuoi occhi azzurri, e neanche il viso tondo e gli zigomi scolpiti. Non ha il tuo sorriso beffardo. Ma ha quello sguardo lì, della gente che porta il tuo cognome – Frascatore –: sguardo caparbio e pudico. E non si arrende mai, questa ragazza che ci hai lasciato in eredità: tosta, dolce e capace di chiedere il permesso. Di pronunciare, con la stessa tua grazia, parole sconosciute ai più. ’Buongiorno’. ’Scusate’. ’Potreste gentilmente...’. Parole che aprono le porte. E’ anche merito suo se il nostro progetto editoriale è arrivato a questo punto, alla presentazione del libro che abbiamo voluto dedicare alle donne del Palio. Merito suo, e di Matteo Marcello, che dei rapporti con le borgate è il nostro custode. Che conosce tizio, caio e sempronio. Che alza il telefono e risolve ogni problema. Ascoltato, rispettato, apprezzato. Come succede soltanto a chi la stima riesce a guadagnarla col proprio lavoro, nel tempo. Tanto tempo. ’Le donne tornino ai lavelli’, dicevi a volte ridacchiando sotto i baffi. E noi tutte facevamo finta di arrabbiarci. Nessuna però ti ha mai preso sul serio. Perché se c’era un uomo che amava le donne, qualunque cosa facessero nella vita – quelle belle e quelle brutte, le atlete e le cuoche, le figlie e le sorelle, le colleghe, le portinaie, le poliziotte – quell’uomo eri tu. Mauro, questo libro è per te.