Sollima e le note di oggi: "Una sanissima Babele senza odiosi pregiudizi"

Uno dei più grandi violoncellisti viventi, uno dei più importanti ed eseguiti compositori contemporanei. Giovanni Sollima sarà protagonista stasera alle 21, al Teatro Civico, nella prima tappa di ‘Concerti Teatro’ – rassegna promossa e organizzata da Fondazione Carispezia – dove eseguirà ‘Al-Bunduqiyya - Il concerto perduto’, suo personale progetto che proporrà insieme all’orchestra barocca Il Pomo d’Oro e al violinista Federico Guglielmo.

Pensando a quanto presenterà, ispirandosi a Venezia: perché più di altre città italiane, rappresenta la contaminazione delle culture?

"Non saprei, l’idea di ‘contaminazione’ è un fatto già storicizzato in musica, e non solo, da trent’anni, associato a ‘melting pot’, ‘ibridazione’, ‘cross over’. Però è vero che alcuni luoghi come Venezia, ma anche Berlino, Palermo, New York, Genova, Lampedusa e altri – ed è qualcosa che riguarda l’idea di confine e di passaggio che mi ha sempre affascinato –, hanno sviluppato un meccanismo di stratificazioni visibili anche a grandi distanze temporali. Se non visibili nitidamente, di sicuro percepibili anche se sotto forma di dati polverizzati o quasi. Venezia perché ha la lunghissima storia della Repubblica e per il conseguente viavai praticamente di tutto, complice il mare Adriatico. Segnali che non sono sfuggiti a Vivaldi e a Tartini, quest’ultimo anagraficamente ‘ibrido’ di per sé, data la nascita a Pirano, nell’attuale Slovenia".

Che hanno in comune i compositori Tartini, Vivaldi e Sollima?

"In teoria nulla. Si tratta, nel caso di Vivaldi e Tartini, di linguaggi assai diversi e anche di un violinismo che sperimenta su basi culturali differenti: Tartini a tratti da ‘comportamenti’ quasi gipsy, Vivaldi apre a un virtuosismo italico inventando soluzioni ancora oggi incredibili, io appartengo a un’altra epoca. In comune, direi la forte attrazione per la cultura popolare, ovvero canti, danze, lingue, dialetti e altro".

Quanto conta per lei la struttura architetturale di un brano?

"Tanto, una volta individuati i punti espressivi. Personalmente non parto mai dalla struttura, che individuo (o ti arriva in assistenza) successivamente. La stessa cosa vale, almeno per me, quando affronto un brano non mio e del passato. Cerco l’elemento espressivo che può essere una frase, una figura ritmica, una sequenza armonica, può anche essere minimo, molecolare".

C’è una tendenza riconoscibile nei compositori italiani contemporanei?

"Non seguo tantissimo, di sicuro seguo i giovanissimi. Non seguo tendenze o correnti, trovo la cosa assai fastidiosa, oltre che pericolosa e tanto anacronistica. Per fortuna oggi non ci sono correnti, ma una sanissima babele. Ovviamente il mondo è cambiato con l’avvento di nuovi supporti non fisici (YouTube e i vari social) ed avere una panoramica musicale globale è possibile, seppur liofilizzata e di pochi secondi (anche questo è pericolosissimo). Ciò che noto è una forma di non-tendenza, la cui forza sta nel non avere pregiudizi e quindi relazionare il presente con la storia. Trovo che, per un fatto generazionale, io sono cresciuto già pensando in questi termini e che oggi tantissimi compositori ventenni riescono in una sintesi, lontanissima dalle beghe o schieramenti e fronti di tanti anni fa, che ingloba e dà forma alle vecchie avanguardie, insieme al rock, jazz, world, barocco, tecniche arcaiche mixate ad elettronica".

Quanto è importante la musica del passato per quella contemporanea?

"Importantissimo! Senza non si va da nessuna parte. Ma già Cage parlava di circolarità".

C’è una scelta che avrebbe compiuto in maniera diversa?

"Avrei sviluppato ulteriormente gli studi di Architettura, altra mia grande passione. Musicalmente sono portato a rivedere tutto di me stesso, mi metto in discussione ogni giorno e ogni istante".

Anche per lei il rapporto con il suo strumento è quasi fisico? "Toglierei il ‘quasi’".

La musica è un fatto sociale? "Sì, basta vivere in luoghi in cui ci si rende conto che serve reattività, forza, energia. E a quel punto le parole non bastano, anzi risultano inutili e retoriche".