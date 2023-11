Soli contro tutti. L’affabulazione insieme a Monni

Uno stage dedicato non solo ad attori o aspiranti tali, ma a chiunque abbia il piacere di scoprire la bellezza di poter parlare al pubblico senza problemi o ansie varie. Si chiama ‘Soli contro tutti – L’arte dell’affabulazione’, a cura di Mauro Monni, ed è in programma sabato, dalle 10 alle 18, al Circolo Fantoni di corso Cavour 371 (sotto ai portici di piazza Brin). "Una full immersion teatrale di otto ore – spiega Monni – per svelare alcune regole fondamentali su come sia possibile migliorare il nostro ‘stare in scena’ e, comunque, il poter finalmente parlare a una platea, grazie a qualche sicurezza in più". Prevede un numero massimo di 20 partecipanti e si tratta di uno stage aperto a tutti, senza obbligo di precedenti esperienze teatrali.

Attore, autore, regista e formatore, Monni vive a Firenze, ma nel nostro territorio ha già presentato molti suoi progetti. Da diversi anni collabora con diverse riviste culturali pubblicando romanzi di narrativa e nel 1995 ha vinto il secondo premio al Concorso letterario ‘Livio Paoli’ col romanzo ‘Se ricominciare è una questione di scelte’, ottenendo un rilevante successo di critica. Dal 2002 lavora, come attore e arbitro professionista, nel campo del Match di Improvvisazione Teatrale, che ha presentato alla Fortezza Firmafede in più occasioni, ed infatti, nel 2010, ha pure fondato la scuola di avviamento sul genere, ‘Improvvisarzana’, a Sarzana. Ha inoltre partecipato a vari film e da una decina d’anni collabora con l’Istituto Pediatrico Meyer di Firenze, dove propone laboratori ludici per i piccoli pazienti. Per informazioni e per le iscrizioni allo stage contattare il 335 360902 oppure chiamare il Fantoni allo 0187 716106 o all’email [email protected].

marco magi