"Soli con i propri talenti" Una rete di sostegno dalle primarie alle medie Tutto pronto per la firma

di Franco Antola

E’ un vasto arcipelago, solo in parte emergente e non sempre documentato dalle rilevazioni statistiche ufficiali. Una realtà fatta di famiglie in difficoltà e di un’infanzia che cresce in contesti svantaggiati che impediscono l’accesso alle opportunità scolastiche e formative riservate al resto dei ragazzi della stessa età. La chiamano povertà educativa, una situazione che, come sottolinea ’Save the Children’, priva della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Povertà educativa è dunque anche povertà economica. E investe fasce di giovani che nelle statistiche ufficiali hanno un loro ’profilo’, come quello dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni, che non hanno un lavoro né sono inseriti in alcun percorso di formazione.

Non ci sono solo loro, però, e definire il perimetro di questa ’categoria’ sociale non è facile, complici i fenomeni dell’immigrazione e anche la pandemia, che ha drammaticamente acuito le emergenze sociali. Quanto è diffuso alla Spezia il fenomeno della povertà educativa? Un contributo di conoscenza arriva sicuramente dall’analisi di ActionAid che, come riferiamo a parte, ha ricostruito, elaborando dati Istat, il profilo sociale dei Neet. Spezia non è messa bene, tutt’altro, visto che di fatto veste la maglia nera della regione, con il 23 per cento di incidenza sulla popolazione giovanile residente. "E’ una situazione preoccupante perché se ne parla poco – denuncia Luca Comiti, segretario generale Cgil, sindacato capofila di una cordata di associazioni ed enti che intende approfondire il tema suggerendo concrete misure di intervento – eppure le dimensioni dell’emergenza sono vistose, con molte famiglie pesantemente penalizzate". Per affrontare il problema – ancora per certi versi ‘sommerso’ nelle sue reali dimensioni – sta nascendo una rete di sostegno che vede coinvolte realtà da tempo impegnate attivamente nel sostegno sociale e formativo. Un ruolo importante, il loro, ma il cui limite finora è stata l’impossibilità di operare come organizzazione unitaria, capace di coinvolgere tutte le energie disponibili.

"Il progetto che abbiamo messo in piedi – spiega Comiti – mira appunto a questo, creare un tessuto unico capace di sviluppare azioni concrete di sostegno dando risposte efficaci alle situazioni di bisogno in termini di opportunità formative, dalla scuola primaria alle medie. Abbiamo già individuato i soggetti attivi e, una volta formalizzata l’organizzazione con la firma definitiva, contiamo di dare le prime risposte alla ripresa del nuovo anno scolastico, a settembre". Ma quali sono i soggetti coinvolti? Nelle vesti di capofila c’è la Flc, il sindacato dei lavoratori della conoscenza della Camera del lavoro, cui si aggiungono Auser, Uisp, Arci, enti di formazione come Isforcoop, strutture scolastiche come l’Isa2, l’Istituto comprensivo diretto da Sandra Fabiani, e il Cpia, di cui è responsabile Andrea Minghi. L’obiettivo è un patto di comunità che vede coinvolti anche il Comune di Spezia e l’Ufficio scolastico provinciale. A lavorare in rete, come partner attivo, sarà anche ActionAid, che ha già curato l’analisi sul tessuto spezzino. Un aiuto importante è venuto anche dal Forum delle disuguaglianze con Andrea Morniroli che ha già dato significativi contributi in termini di idee. Gli obiettivi del network sono ambiziosi, si tratta infatti di elaborare, nel quadro del contrasto della povertà educativa, strategie efficaci coinvolgendo enti e professionalità e individuare canali di finanziamento, per lo più europei. Le competenze ci sono, ora - è questo il messaggio - serve metterle nelle condizioni di lavorare proficuamente.