"Soldi per lo stadio Picco Ma si fa poco e niente per ospedale e dissesto"

Il finanziamento regionale di 3,8 milioni per l’ammodernamento del Picco ‘arma’ le polemiche del Pd. Ad affondare il colpo è il consigliere dem Davide Natale, per il quale "la Regione Liguria annuncia di voler finanziare l’ammodernamento dello stadio, ignorando ancora una volta le vere necessità della provincia: la sanità pubblica e il dissesto. Da tifoso che frequenta la curva, scoperta ed esposta a ogni intemperia, potrei anche gioirne. Ma non posso fare a meno di pensare alle condizioni con cui gli spezzini, e gli stessi lavoratori, si trovano ad avere a che fare quando si tratta di sanità pubblica. Non si venga a dire che i fondi per la sanità e quelli per lo sport seguono canali diversi e non comunicanti e che, per quanto riguarda la sanità, ci siano già stati stanziamenti a sufficienza". Per Natale i 3,8 milioni di euro "sarebbero utilizzabili per migliorare le strutture ospedaliere esistenti. Il sindaco si prodiga ad assicurare che il nuovo Felettino è dietro l’angolo. Ma intanto i fondi che lo Stato aveva stanziato per costruirlo sono stati dirottati altrove e l’Asl5 dovrà pagare un canone milionario al privato".