Soldi dal Pnrr per 13 milioni contro la dispersione idrica

Procede il programma di riqualificazione e di razionalizzazione della rete idrica spezzina diretto dall’Ato idrico est della Provincia della Spezia. In questi ultimi mesi l’ente ha sviluppato una nuova fase del programma pluriennale che prevede anche l’obiettivo della riduzione della dispersone idrica attraverso la realizzazione di opere ed infrastrutture di ammodernamento degli impianti. Questo mentre il gestore, ovvero Acam Acque, in applicazione delle linee di indirizzo dell’Ato idrico della Provincia spezzina, ha sviluppato una serie di nuovi interventi tecnici specifici che hanno garantito una importante riduzione della stessa dispersone. La Provincia della Spezia, grazie ad un apposito progetto, negli scorsi giorni ha chiuso il procedimento per accedere a un finanziamento di 13 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, per quella che viene definita distrettualizzazione del settore. Sempre in questi giorni il programma è stato inserito nella graduatoria per accedere al finanziamento. Su indicazione della Provincia, e sotto la verifica dell’Ato idrico, il gestore sta già operando per ridurre in modo importante la dispersione idrica. Nei primi tre mesi di quest’anno la diminuzione di volumi d’acqua immessi nella rete è stata di circa 850.000 metri cubi in meno, questo a fronte di un mantenimento dei consumi medi. Un trend che prosegue dallo scorso anno. Questo dato conferma che le iniziative di riqualificazione della rete in corso hanno portato a una diminuzione della dispersione.

Il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, ha sottolineato la massima attenzione dell’ente, tanto più in un periodo di oggettiva emergenza nazionale. Proprio alla luce di una palese situazione di gravità la Provincia della Spezia, ha ricordato Peracchini, ha sviluppato, specialmente negli ultimi tre anni, una programmazione dedicata alla risoluzione del problema. Ad oggi il dato stimato sulla dispersione idrica è sotto il 45 %, con un costante trend in calo. Dal 2021 la diminuzione della dispersione su base annua è di circa 1.800.000 metri cubi. I nuovi programmi innalzeranno considerevolmente il dato.

Sempre il presidente provinciale ha ribadito sull’importanza del progetto inserito nelle pratiche del Pnrr, un programma che servirà a definire e gestire in modo concreto il dato della dispersione idrica e comprendere la dinamica della distribuzione della risorsa acqua in ambito provinciale.