"Soldi ancora insufficienti rispetto ai bisogni reali"

"Dopo le proteste di associazioni e cittadini il Governo ha deciso di stanziare dieci milioni per il fondo dedicato ai disturbi alimentari, una cifra che però rimane insufficiente per rispondere ai reali bisogni dei cittadini e servirà solo per scongiurare la chiusura dei centri di assistenza. Migliaia di famiglie non possono essere lasciate in balia di soluzioni spot, è invece necessario rafforzare la rete dei servizi per un’emergenza che, da dopo la pandemia, sta colpendo centinaia di giovani e famiglie e sta crescendo in maniera esponenziale". Interviene nel dibattito il capogruppo del Partito democratico in Regione Luca Garibaldi. "I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono un problema di sanità pubblica di crescente importanza. Al momento le strutture italiane sono 126, tra 112 strutture che rientrano nel Ssn e 14 in quello privato. In Liguria i centri pubblici sono sei. Tuttavia, tra regione e regione, tra territorio e territorio sono presenti importanti divari. È necessario – continua offrire a tutti la possibilità di curarsi e di fronte ai tagli del Governo occorre garantire la presa in carico dei pazienti e la continuità delle prestazioni. La Regione, anche di fronte alla parziale retromarcia del governo, deve fare la propria parte e confermare gli impegni, viste le risorse governative insufficienti. Su questo tema continueremo a dare battaglia". Prima dell’annuncio da parte del ministro della Salute Schillaci, era stato approvato un ordine del giorno che impegnava la Regione Liguria a interloquire con il Governo per richiedere il rifinanziamento urgente del fondo, su proposta del capogruppo di Linea Condivisa in consiglio Gianni Pastorino, istanza sostenuta anche dalla consigliera e vicecapogruppo della Lega Mabel Riolfo, che aveva denunciato come fossero "quasi 4 mila i decessi in Italia nel 2023, con un trend in crescita e la Liguria è tra le regioni più colpite". Era intervenuta nel dibattito anche la consigliera regionale della lista Sansa Selena Candia. "Troviamo assurda e vergognosa la scelta del governo di tagliare i fondi per i disturbi alimentari: solo in Liguria sono più di 1.500 le famiglie che hanno una persona che soffre di questi disturbi, soprattutto ragazze in età adolescenziale".

C.T.